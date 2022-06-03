ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде предлагают упростить выезд депутатов за границу

Новина українською →
Украина, Пятница 03 июня 2022 09:04
В Раде предлагают упростить выезд депутатов за границу Фото: депутаты хотят получить дипломатический паспорт на пять лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об использовании народным депутатом дипломатического паспорта. Предлагается выдавать депутатам дипломатический паспорт на весь срок полномочий - 5 лет, а не только на срок командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона №7383, поданный большой группой народных оппозиционных депутатов.

Дипломатический паспорт на пять лет

Проектом закона предлагается в том, что народному депутату на срок исполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт Украины. Дипломатический паспорт в течение срока его действия хранится у народного депутата и подлежит возврату в течение десяти дней после прекращения полномочий.

"Запрещается требовать у народных депутатов Украины, которые пересекают государственную границу Украины с использованием дипломатического паспорта Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, предъявление любых других документов, необходимых для пересечения государственной границы Украины", - говорится в проекте.

В то же время народный депутат, который едет в командировку за пределы Украины по согласованию с председателем Верховной рады Украины, его первым заместителем или заместителем, по возвращении подает в течение недели отчет о командировке.

Правовая коллизия

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом "О статусе народного депутата Украины" предусмотрено, что народному депутату на срок выполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт.

В то же время, Положением о дипломатическом паспорте Украины, утвержденном указом президента Украины от 12 мая 2015 года, установлено, что дипломатический паспорт выдается на срок выезда в служебную командировку за границу народным депутатам.

"Таким образом, складывается ситуация, когда на уровне закона, который имеет высшую юридическую силу, предусмотрена возможность использования дипломатического паспорта народного депутата Украины в течение всего срока его депутатских полномочий.., а на уровне указа президента Украины регламентированы неоднозначные положения о возможности его выдачи только непосредственно перед и на время служебной командировки", - говорится пояснительной записке.

Напомним, в конце мая пограничники не дали народному депутату Петру Порошенко пересечь границу в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
"Сувениры" с войны. Как работают саперы в местах сражений и что находят после россиян
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Сувениры" с войны. Как работают саперы в местах сражений и что находят после россиян