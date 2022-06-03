В Раде предлагают упростить выезд депутатов за границу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об использовании народным депутатом дипломатического паспорта. Предлагается выдавать депутатам дипломатический паспорт на весь срок полномочий - 5 лет, а не только на срок командировки.

Дипломатический паспорт на пять лет

Проектом закона предлагается в том, что народному депутату на срок исполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт Украины. Дипломатический паспорт в течение срока его действия хранится у народного депутата и подлежит возврату в течение десяти дней после прекращения полномочий.

"Запрещается требовать у народных депутатов Украины, которые пересекают государственную границу Украины с использованием дипломатического паспорта Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, предъявление любых других документов, необходимых для пересечения государственной границы Украины", - говорится в проекте.

В то же время народный депутат, который едет в командировку за пределы Украины по согласованию с председателем Верховной рады Украины, его первым заместителем или заместителем, по возвращении подает в течение недели отчет о командировке.

Правовая коллизия

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом "О статусе народного депутата Украины" предусмотрено, что народному депутату на срок выполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт.

В то же время, Положением о дипломатическом паспорте Украины, утвержденном указом президента Украины от 12 мая 2015 года, установлено, что дипломатический паспорт выдается на срок выезда в служебную командировку за границу народным депутатам.

"Таким образом, складывается ситуация, когда на уровне закона, который имеет высшую юридическую силу, предусмотрена возможность использования дипломатического паспорта народного депутата Украины в течение всего срока его депутатских полномочий.., а на уровне указа президента Украины регламентированы неоднозначные положения о возможности его выдачи только непосредственно перед и на время служебной командировки", - говорится пояснительной записке.