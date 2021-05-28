МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
МЗС України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали в Раду нацбезпеки і оборони.
Про це в ефірі "Україна 24" сказав заступник голови МЗС Євген Єнін.
"Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента", - заявив він.
За словами Єніна, насамперед санкції стосуватимуться тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікації президентських виборів або були залучені до репресій мирних громадян.
"Своїм останнім кроком про закриття авіаційного простору над Білоруссю, а також заборону транзиту літаків білоруських авіакомпаній, українська сторона показала, що вважає ненормальною ту практику білоруської влади, яка була застосована до пасажирського літака", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, санкції проти Білорусі також готують в Європейському союзі. Нові європейські санкції можуть ударити по експорту білоруського калію і транзиту газу.
Як відомо, санкції проти Білорусі почали готувати після того, як білоруський режим примусово посадив літак Ryanair. Літак, який летів з Греції в Литву, посадили в Мінську, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Після цього Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а також заборонила білоруським літакам літати через український повітряний простір.