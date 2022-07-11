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МЗС відповіло на нові паспортні фантазії Путіна: указ юридично нікчемний

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Понеділок 11 липня 2022 19:24
МЗС відповіло на нові паспортні фантазії Путіна: указ юридично нікчемний Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ рішуче засудило указ президента Росії Володимира Путіна, що передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

В МЗС зазначають, що цей указ підтверджує продовження курсу Росії на загарбання українських земель, знищення нашої держави і примусову асиміляцію української нації. Він несумісний з нормами і принципами міжнародного права.

Підкреслюється, що паспортизація українців є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для нашої країни. Натомість, як зазначає МЗС, РФ використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій України, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії.

"Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У міністерстві додають, що зволікання лише заохочуватиме РФ до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки у світі.

Нагадаємо, Путін спростив порядок надання російського громадянства усім українцям. Раніше спрощений порядок поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.

Додамо, що з 1 липня Україна ввела візовий режим для громадян Росії.

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МЗС Володимир Путін Дмитро Кулеба
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