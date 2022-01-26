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МИД об ответе США на "гарантии" России: не вызывает наших возражений

Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в письменном ответе Соединенных Штатов по "гарантиям безопасности" России учтены позиции и предложения Украины. В МИД подчеркнули, что ответ США не вызывает возражения с украинской стороны.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и США находились в тесном дипломатическом взаимодействии, в том числе во время подготовки ответа РФ.

"Наша позиция учтена и предложения, которые американская сторона отправила России в части Украины, не вызывают наших возражений", - заявил Николенко.

Напомним, сегодня США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".

Позже Россия подтвердила, что получила письменный ответ от США.

Кроме того, НАТО также отправило свой ответ по "гарантиям безопасности".

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