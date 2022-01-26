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МЗС про відповідь США на "гарантії" Росії: не викликає наших заперечень

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ України заявило, що у письмовій відповіді Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки" Росії враховані позиції та пропозиції України. У МЗС підкреслили, що відповідь США не викликає заперечення з української сторони.

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна і США перебували в тісній дипломатичній взаємодії, в тому числі під час підготовки відповіді РФ.

"Наша позиція врахована і пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.

Крім того, НАТО також відправило свою відповідь по "гарантіям безпеки".

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