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В МИД выразили протест на продление ареста украинским морякам

Новости » Политика    17.07.2019 - 17:59
В МИД выразили протест на продление ареста украинским морякам
Фото: здание МИД (РБК-Украина)

Содержание под стражей моряков является грубым нарушением суверенного иммунитета

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания под стражей 24 украинских моряков, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД. 

Как сообщает ведомство, содержание под стражей моряков является грубым нарушением суверенного иммунитета.

"Содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычного международного права", - говорится в сообщении. 

Также в Министерстве отметили, что Международный трибунал по морскому праву постановил немедленно и безусловно освободить украинских моряков и военно-морские судна. 

"25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.

А также отметили, что сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушения РФ международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной.

Кроме того, МИД выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность с Украиной в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива. 

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