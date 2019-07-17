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Суд в РФ продлил арест еще 6 украинским морякам

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 17:04
Суд в РФ продлил арест еще 6 украинским морякам
Фото: украинские моряки в РФ (ТАСС)

В целом российский суд продлил арест 19 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил арест еще шестерым украинским морякам, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам адвоката Айдера Азаматову, российский суд продлил арест третьей группе украинских моряков, а именно - Юрию Безъязычному, Юрия Будзило, Владимиру Лисовом, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому и Андрею Эйдеру. Таким образом, арест продлили уже 19 морякам.

Отмечается, что Андрею Эйдеру суд продлил арест до 26 октября, всем остальным военнопленным морякам до 24 октября. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что российский суд продлил арест уже 13 украинским морякам. В частности, арест был продлен Василию Сороке, Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулыбе, Виктору Беспальченку.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

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