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У МЗС висловили протест на продовження арешту українських моряків

Новини » Політика    17.07.2019 - 17:59
У МЗС висловили протест на продовження арешту українських моряків
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

Утримання під вартою моряків є грубим порушенням суверенного імунітету

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти рішення Московського суду про продовження незаконного утримання під вартою 24 українських моряків, які були захоплені Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Як повідомляє відомство, утримання під вартою моряків є грубим порушенням суверенного імунітету.

"Вміст Росією під вартою 24 українських військовослужбовців і трьох військово-морських суден є грубим і триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як суду, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН по морському праву і звичайного міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві відзначили, що Міжнародний трибунал з морського права постановив негайно і безумовно звільнити українських моряків і військово-морські судна.

"25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права ("ITLOS") наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські суду і 24 членів їх екіпажів. Невиконання обов'язки Росією щодо негайного звільнення суден і військовослужбовців становить порушення цього наказу та Конвенції ООН з морського права", - йдеться в повідомленні.

А також зазначили, що сьогоднішнє рішення Московського суду є черговим порушення РФ міжнародного права і ще більше загострює суперечка між Росією та Україною.

Крім того, МЗС висловлює подяку своїм міжнародним партнерам за їх солідарність з Україною в її боротьбі за визволення українських військових і військово-морських судів.

Відзначимо, в червні Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Росію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті у російський полон поблизу Керченської протоки.

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