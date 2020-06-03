ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС відреагували на обшуки в Криму

Новини » Політика     03.06.2020 - 08:24
У МЗС відреагували на обшуки в Криму
Фото: МЗС (РБК-Україна)

У МЗС заявили, що такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України засуджують обшуки російських силовиків у Криму. Вчора вони провели обшуки у кримської татарки.

Про це написала в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олена Зеленко.

Вона заявила, що такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися

"Російські силовики, стукіт у двері, іноді вимолюючи їх - страшна реальність життя в окупованому Криму. Сьогодні вони прийшли до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової і вимагали обшукати її будинок. Такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися", - написала Зеленко.

Нагадаємо, вчора вранці до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової в селі Курське Білогірського району приїхали російські силовики, які провели у неї обшук. Вони шукали документи, які предмети пов'язані з кримінальною справою її сина.

Обшуки російські силовики проводять у кримських татар часто. Через це міжнародна спільнота засуджує дії РФ і вимагає припинити це. Втім, обшуки все рівно продовжуються.

Зазначимо, у Зеленського заявили про плани прийняти стратегію деокупації Криму до 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Україна планує створити міжнародну платформу з деокупації Криму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України обшукМЗС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся