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Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма

Новости » Политика     02.06.2020 - 14:58
Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

У Украины есть два вопроса относительно ситуации в Крыму

Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма. При этом с международными партнерами будет обсуждаться формат налаживания диалога.

Об этом на брифинге в Берлине заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что на повестке у Украины есть два вопроса по Крыму.

"Первый - это защита прав человека, и в связи с этим освобождение незаконно удерживаемых Россией. Большинство из них крымские татары. Второй - в каком именно формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупации с нашими международными партнерами", - отметил Кулеба.

Он отметил, что в рамках диалога с партнерами будет обсуждаться как будет выглядеть платформа по деоккупации Крыма.

"Это будет наша тема разговора и в дальнейшем с (главой МИД Германии, - ред.) Хайко Маасом. Вопрос Крыма всегда будет находиться в приоритеты. Пока Крым не будет деоккупованным и не вернется в состав Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что в 2020 году Украина планирует утвердить стратегию деоккупацию Крыма.

Кроме того, Соединенные Штаты требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины КрымДмитрий Кулеба
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