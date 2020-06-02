У Зеленского заявили о планах принять стратегию деоккупации Крыма в 2020 году

Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Рабочая группа на базе Минреинтеграции занимается разработкой этой стратегии

Уже в этом году Украина планирует утвердить стратегию деоккупацию Крыма. Возобновлен процесс наработки этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.

Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич рассказал в интервью "Укринформу".

Вместе с тем, рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, занимается разработкой этой стратегии.

"В то же время следует понимать, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента - свой блок. И сейчас надо все это свести воедино", - рассказал Кориневич.

Он считает, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, впрочем большая ее часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.

"Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже нынешнего года", - добавил он.

Напомним, украинская делегация 2 июня с рабочим визитом приедет в Германию, где обсудят Крым и Донбасс.

Добавим, США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

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Автор: Анастасия Рокитна