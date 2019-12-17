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МИД оспаривает в суде восстановления на дипслужбе консула Марушинца

Новости » Политика     17.12.2019 - 22:08
МИД оспаривает в суде восстановления на дипслужбе консула Марушинца
Фото: Василий Марущинец (Василий Марущинец/Facebook)

В мае 2018 года Марушинец был уволен после антисемитских высказываний

Министерство иностранных дел Украины подало кассационную жалобу в Верховный суд, не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе консула Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

Марущинец, который размещал в социальных сетях антисемитские высказывания, на основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, был уволен за нарушение присяги государственного служащего.

Однако он обжаловал свое увольнение в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела, возобновил Марущинца на должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

МИД было вынуждено выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года возобновило Марущинця на дипломатической службе и выплатило последнему сумму более 230 тыс. гривен.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - говорится в заявлении.

Напомним, в мае 2018 года разгорелся скандал из-за того, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал на своей странице в Facebook антисемитские высказывания. В результате была назначена министерская проверка. Кроме того, в МИД выступили с опровержением рост антисемитизма в Украине. А данные инциденты были названы попыткой кремлевских провокаций расшатать политическую ситуацию в стране.

Позже стало известно, что Марущинца отстранили от обязанностей на время проверки антисемитских публикаций.

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