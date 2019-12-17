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МЗС оскаржує в суді поновлення на дипслужбі консула Марушинця

Новини » Політика     17.12.2019 - 22:08
МЗС оскаржує в суді поновлення на дипслужбі консула Марушинця
Фото: Василь Марущинець (Василь Марущинець/Facebook)

В травні 2018 року Марушинець був звільнений після антисемітських висловлювань

Міністерство закордонних справ України подало касаційну скаргу до Верховного суду, не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі консула Генконсульства України в Гамбурзі Василя Марущинця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Катерини Зеленко.

Марущинець, який розміщував у соціальних мережах антисемітські висловлювання, на підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, був звільнений за порушення присяги державного службовця.

Однак він оскаржив своє звільнення в Шостому апеляційному адміністративному суді, який за результатами перегляду справи, поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму більше 230 тис. гривень.

"МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата. Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі.", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в травні 2018 року розгорівся скандал через те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщував на своїй сторінці у Facebook антисемітські висловлювання. В результаті була призначена міністерська перевірка. Крім того, в МЗС виступили із спростуванням зростання антисемітизму в Україні. А дані інциденти були названі спробою кремлівських провокацій розхитати політичну ситуацію в країні.

Пізніше стало відомо, що Марущинця відсторонили від обов'язків на час перевірки антисемітських публікацій.

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