МИД в очередной раз призывает РФ освободить Сенцова и Балуха

В МИД напомнили, что Балух голодает 142 дня, а Балух - 86

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призывает РФ освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства Марьяна Беца в Twitter.

"142... 86...А за цифрами человеческие жизни. Продолжается голодовка Владимира Балуха и Олега Сенцова.Требуем от РФ их освобождения", - написала она.

Напомним, что дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка находятся на особом контроле Министерства иностранных дел Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша, Соединенные Штаты и ряд других стран принимают участие в написании международной декларации с требованием освободить Сенцова.

Отметим, в мае текущего года Сенцов, который в РФ осужден на 20 лет заключения по делу "крымских террористов", объявил бессрочную голодовку. Украинец требует освобождение всех украинских политзаключенных в России.