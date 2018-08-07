МЗС вкотре закликає РФ звільнити Сенцова і Балуха

Новини Суспільство 07.08.2018 - 15:12
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru.jpg)

У МЗС нагадали, що Балух голодує 142 дні, а Балух - 86

Міністерство закордонних справ України вкотре закликає РФ звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. Про це повідомляє речниця міністерства Мар'яна Беца у Twitter.

"142... 86...А за цифрами людські життя. Триває голодування Володимира Балуха та Олега Сенцова.Вимагаємо від РФ їхнього звільнення", - написала вона.

МЗС вкотре закликає РФ звільнити Сенцова і БалухаНагадаємо, що справи українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка перебувать на особливому контролі Міністерства закордонних справ України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща, Сполучені Штати та декілька інших країн беруть участь у написанні міжнародної декларації з вимогою звільнити Сенцова

Зазначимо, у травні поточного року Сенцов, який у РФ засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів",  оголосив безстрокове голодування. Українець вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії

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Теги:  МЗС,  Олег Сенцов,  Володимир Балух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС