МЗС вкотре закликає РФ звільнити Сенцова і Балуха

У МЗС нагадали, що Балух голодує 142 дні, а Балух - 86

Міністерство закордонних справ України вкотре закликає РФ звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. Про це повідомляє речниця міністерства Мар'яна Беца у Twitter.

"142... 86...А за цифрами людські життя. Триває голодування Володимира Балуха та Олега Сенцова.Вимагаємо від РФ їхнього звільнення", - написала вона.

Нагадаємо, що справи українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка перебувать на особливому контролі Міністерства закордонних справ України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща, Сполучені Штати та декілька інших країн беруть участь у написанні міжнародної декларації з вимогою звільнити Сенцова.

Зазначимо, у травні поточного року Сенцов, який у РФ засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів", оголосив безстрокове голодування. Українець вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.