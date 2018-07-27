России направят международную декларацию с требованием освободить Сенцова

Участие в написании международной декларации по делу Сенцова берут США и Польша

Польша, Соединенные Штаты и ряд других стран принимают участие в написании международной декларации с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России по сфабрикованным обвинениям. Об этом сообщает "Польское Радио".

Сообщается, что документ адресуют российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре. В проекте декларации отмечается, что Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты также напоминают, что режиссер уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья плохое.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

19 июля Сенцова в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе. Он сообщил, что состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось.