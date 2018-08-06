Дела Сенцова и Кольченко находятся на особом контроле МИД

В РФ удерживают 27 украинцев, дела которых находятся в приоритетном поле зрения МИД

Дела украинских политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко находятся на особом контроле Министерства иностранных дел Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

Так, Заяц сообщил, что в настоящее время в Российской Федерации содержатся 27 граждан Украины, дела которых находятся в приоритетном поле зрения МИД и руководства государства. Он также добавил, что дела этих украинцев являются политически мотивированными.

"На особом контроле у нас два дела - это дела Олега Сенцова и Александра Кольченко, поскольку российская сторона продолжает игнорировать наши запросы относительно состояния их здоровья", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Польша, Соединенные Штаты и ряд других стран принимают участие в написании международной декларации с требованием освободить Сенцова.

Отметим, в мае текущего года Сенцов, который в РФ осужден к 20 годам заключения по делу "крымских террористов", объявил бессрочную голодовку. Украинец требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.