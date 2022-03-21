МИД обнародовал список крупнейших компаний, которые остаются в России

Министерство иностранных дел Украины опубликовало список крупнейших компаний, решивших остаться в России. В перечне 50 известных брендов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД .

Список компаний, которые остались на российском рынке (facebook.com/UkraineMFA)

Сообщается, что каждый товар, который компания поставляет, производит или продает на российском рынке, делает свой вклад в военный бюджет страны-агрессора.

Мы в очередной раз призываем эти компании прекратить деятельность в РФ.

В частности, по состоянию на 21 марта полностью или частично остаются в России 50 компаний.

Ранее мы сообщали, что все четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию.

Также мы писали, что Bosch прекращает поставки автозапчастей в Россию.

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