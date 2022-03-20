Все четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию

Все четыре крупнейшие нефтесервисные компании, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford прекратили инвестиции в Россию. Последней стала швейцарская Weatherford.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в России", - говорится в сообщении.

Ранее американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили, что они приостановили или остановили операции в России. Это стало результатом санкций США в связи с вторжением Москвы в Украину.

Затем к ним присоединилась Baker Hughes.

Заявления последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также за серией запретов Европейского союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.