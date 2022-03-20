Все четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию
Все четыре крупнейшие нефтесервисные компании, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford прекратили инвестиции в Россию. Последней стала швейцарская Weatherford.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в России", - говорится в сообщении.
Ранее американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили, что они приостановили или остановили операции в России. Это стало результатом санкций США в связи с вторжением Москвы в Украину.
Затем к ним присоединилась Baker Hughes.
Заявления последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также за серией запретов Европейского союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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