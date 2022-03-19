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Bosch прекращает поставки автозапчастей в Россию

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Суббота 19 марта 2022 07:58
Bosch прекращает поставки автозапчастей в Россию Офис Bosch (Фото: bosch-presse.de)
Автор: Константин Широкун

О приостановке поставок своих запчастей для российских грузовиков объявил Bosch. Сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие во вторжении на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ранее сообщалось, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch. Дело в том, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

"Из-за того, что продукция Bosch без ведома компании могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам", — говорится в заявлении Bosch.

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