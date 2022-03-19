Bosch прекращает поставки автозапчастей в Россию

О приостановке поставок своих запчастей для российских грузовиков объявил Bosch. Сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие во вторжении на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Ранее сообщалось, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch. Дело в том, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

"Из-за того, что продукция Bosch без ведома компании могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам", — говорится в заявлении Bosch.