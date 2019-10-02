Зеленский против амнистии боевиков и "милиции" в ОРДЛО, - нардеп

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракцию "Слуга народа" не устраивают нормы закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против амнистии боевиков и "милиции" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко с трибуны парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что фракцию "Слуга народа" не устраивают нормы закона об особом статусе Донбасса.

"Тот закон, который есть, лично меня не устраивает. Потому что в нем есть положение о безусловной амнистии. В нем есть положение о местной милиции и так далее. Это все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле, и этого не хочет наша фракция. Этого не хочет президент Зеленский. Поэтому я прошу поддержки, украинская дипломатия работает, чтобы установить мир", - подчеркнул нардеп.

Напомним, представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила, что новый закон об особом статусе Донбасса вынесут на рассмотрение парламента после встречи в нормандском формате. По словам Верещук, пока парламент не обсуждает разработку никаких законопроектов, связанных с особым статусом Донбасса, или проведением там выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "СН" Давид Арахамия заявлял, что пока в парламенте нет концепции нового закона об особом статусе Донбасса. Парламентарий также добавил, что пока никто не обращался в Раду с законодательной инициативой по поводу данного закона.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в новый закон об особом статусе Донбасса будет имплементирована "формула Штайнмайера". Зеленский отмечал, что новый закон об особом статусе начнет действовать сразу после проведения местных выборов на Донбассе.