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У МЗС назвали умови амністії на Донбасі

Новини » Політика    18.10.2019 - 12:43
У МЗС назвали умови амністії на Донбасі
Фото: Василь Боднар (МЗС)

У мінських домовленостях йдеться про недопущення переслідування осіб, які брали участь у подіях на Донбасі у 2014 році

Повна або часткова амністія бойовиків на Донбасі може відбутися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в мінських домовленостях йдеться про недопущення переслідування осіб, які брали участь у подіях в Донецькій і Луганській областях в 2014 році.

"Що стосується закону про амністію. На якому етапі розробка закону про амністію і хто буде під неї потрапляти? Ви знаєте, що є два терміни, про які ми говоримо сьогодні. Перше - недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій у Донецькій і Луганській областях в 2014 році, як це записано в мінських домовленостях. Друге - мова йде про амністію", - сказав Боднар.

Боднар зазначив, що у статті 5 зазначеного законопроекту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини з яким не підпадають під дію закону про недопущення переслідування.

"Відповідно до закону про застосування амністії в Україні повне або часткове звільнення від покарання вже визнаних винними у вчиненні злочинів у кримінальних справах, або щодо яких розглядається в суді, може розглядатися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях, тобто відновлення суверенітету України", - йдеться в повідомленні

Зазначимо, більшість громадян (56%) виступають проти надання та закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), підтримують - 26% опитаних.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступав проти амністії бойовиків і "міліції" в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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