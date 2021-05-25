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В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью

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Вторник 25 мая 2021 16:48
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью. Однако при условии, что белорусское правительство отменит решения, которые привели к принятию контрмер против страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - заявил он.

При этом он добавил, что белорусская сторона сама отмежевалась от цивилизованного мира.

Напомним, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. При этом украинским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством этой страны.

РБК-Украина писало, какие авиакомпании уже облетают Беларусь.

Кроме того, в посольстве Украины рассказали, как украинцам покинуть территорию Беларуси.

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