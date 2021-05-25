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У МЗС назвали умову відновлення авіасполучення з Білоруссю

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Вівторок 25 травня 2021 16:48
У МЗС назвали умову відновлення авіасполучення з Білоруссю Фото: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна готова відновити авіасполучення з Білоруссю. Однак за умови, що Білоруський уряд скасує рішення, які призвели до прийняття контрзаходів проти країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Як тільки Білоруський режим повернеться до нормальності і скасує ті рішення, які призвели до прийняття контрзаходів, зокрема українським урядом, всі речі будуть відновлені", - заявив він.

При цьому він додав, що білоруська сторона сама відмежувалася від цивілізованого світу.

Нагадавши, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. При цьому українським авіакомпаніям заборонено користуватися повітряним простором цієї країни.

РБК-Україна писало, які авіакомпанії вже облітають Білорусь.

Крім того, в Посольстві України розповіли, як українцям покинути територію Білорусі.

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