У МЗС назвали умову відновлення авіасполучення з Білоруссю
Україна готова відновити авіасполучення з Білоруссю. Однак за умови, що Білоруський уряд скасує рішення, які призвели до прийняття контрзаходів проти країни.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".
"Як тільки Білоруський режим повернеться до нормальності і скасує ті рішення, які призвели до прийняття контрзаходів, зокрема українським урядом, всі речі будуть відновлені", - заявив він.
При цьому він додав, що білоруська сторона сама відмежувалася від цивілізованого світу.
Нагадавши, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. При цьому українським авіакомпаніям заборонено користуватися повітряним простором цієї країни.
РБК-Україна писало, які авіакомпанії вже облітають Білорусь.
Крім того, в Посольстві України розповіли, як українцям покинути територію Білорусі.