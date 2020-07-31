В МИД назвали три результата переговоров с Ираном

По результатам переговоров Украины с иранской делегацией относительно компенсаций за сбивание под Тегераном украинского самолета МАУ было достигнуто трех основных договоренностей. Иран также согласился с необходимостью прозрачного непредвзятого расследования катастрофы.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры с иранской делегацией завершились вчера поздно вечером и длились 11 часов.

"Мы отмечаем настроенность на решение проблемы, из-за которой прибыла иранская делегация. Есть согласие, что необходимо беспристрастное прозрачное расследование", - сказал Кулеба.

Он также сообщил о трех основных результатах переговоров с иранской делегацией:

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечение всех виновных к ответственности и выплаты компенсаций; Иран согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации; Украина договорилась с иранской стороной, как структурировать переговорный процесс: будут говорить следователи, технические эксперты и юристы.

"На основе этой информации можно будет подсчитывать суммы убытков. Точнее, - компенсации. Ответа, какой сейчас будет сумма компенсаций пока нет. Сумма не берется с неба, не берется из головы. Она является результатом учета всех факторов", - добавил Кулеба.

Напомним, вчера в Киеве завершились консультации Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана относительно компенсаций семьям жертв сбитого рейса PS752 под Тегераном.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что власти Ирана согласна выплатить компенсацию за сбитый самолет.