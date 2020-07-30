Катастрофа МАУ: стали известны результаты переговоров с Ираном

Фото: переговоры с представителями Ирана (mfa.gov.ua)

Стороны обсудили подготовку к следующим переговорам

В Киеве завершились переговоры Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана по катастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана. Стороны обсуждали компенсации семьям жертв сбитого рейса PS752.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ходе встречи члены Координационной группы в очередной раз призвали Иран осуществить полную компенсацию за уничтожение украинского самолета и провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии в соответствии с международными стандартами.

"В том числе обеспечить привлечение виновных к ответственности и установление справедливости для семей пострадавших от этой ужасной трагедии", - говорится в заявлении Координационной группы.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров по катастрофе самолета МАУ.

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Отметим, добиться справедливости для родственников жертв катастрофы МАУ на переговорах с Ираном надеялся заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.