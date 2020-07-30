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Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ

Тегеран, Четверг 30 июля 2020 23:53
Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)
Автор: Надежда Собенко

По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся

Власти Ирана согласны выплатить компенсацию за самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) сбитый в начале 2020 года. По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - сказал Мусави, комментируя переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.

Представитель МИД Ирана отметил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).

Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся и напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Ранее во Франции успешно загрузили данные с "черного ящика" сбитого самолета.

По итогам расшифровки было подтверждено, что катастрофа произошла из-за "незаконного вмешательства" в самолет.

В Киеве 30 июля завершились переговоры Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана, на которых обсуждались компенсации семьям жертв сбитого рейса PS752.

Отметим, добиться справедливости для родственников жертв катастрофы МАУ на переговорах с Ираном надеялся заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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