У МЗС назвали три результати переговорів з Іраном

За результатами переговорів України з іранською делегацією щодо компенсацій за збиття під Тегераном українського літака МАУ було досягнуто трьох основних домовленостей. Іран також погодився з необхідністю прозорого неупередженого розслідування катастрофи.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, переговори з іранською делегацією завершилися учора пізно ввечері і тривали 11 годин.

"Ми відзначаємо налаштованість на розв’язання проблеми, за якою прибула іранська делегація. Є згода, що необхідне прозоре неупереджене розслідування", - сказав Кулеба.

Він також повідомив про три основних результати переговорів з іранською делегацією:

Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедій, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій; Іран погодився виконати всі свої зобов’язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації; Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес: говоритимуть, слідчі, технічні експерти, юристи.

"На основі цієї інформації можна буде підраховувати суми збитків. Точніше, - компенсації. Відповіді, якою наразі буде сума компенсацій наразі немає. Сума не береться з неба, не береться з голови. Вона є результатом врахування всіх чинників", - додав Кулеба.

Нагадаємо, учора в Києві завершилися консультації Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо компенсацій сім’ям жертв збитого рейсу PS752 під Тегераном.

Офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що влада Ірану згодна виплатити компенсацію за збитий літак.