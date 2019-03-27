В МИД назвали страну, где стартует голосование на выборах президента Украины

Первой страной, где стартует голосование на выборах президента Украины, будет Австралия. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

"31 марта за рубежом так же, как и в Украине, состоятся выборы президента Украины. Собственно, выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени 30 марта. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 1 апреля", - сообщил Погорельцев.

Представитель МИД отметил, что избиратели за рубежом смогут проголосовать с 8:00.

"На зарубежных избирательных участках голосование будет проводиться с 8:00 утра до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на выборах 2019. Так, наибольший расположен в Молдове, а наименьший - при воинской части в Косово.

Как писало РБК-Украина, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.