У МЗС назвали країну, де стартує голосування на виборах президента України

Першою країною, де стартує голосування на виборах президента України, буде Австралія. Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вибори розпочнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня.

"31 березня закордоном так само, як і в Україні, відбудуться вибори президента України. Власне, вибори розпочнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23:00 за київським часом 30 березня. А завершувати голосування на виборах президента має дільниця у Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 1 квітня", - повідомив Погорєльцев.

Представник МЗС зазначив, що виборці за кордоном зможуть проголосуватиз 8:00.

"На закордонних виборчих дільницях голосування проводитиметься з 8:00 ранку до 20:00 за місцевим часом країни, де відбувається голосування", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС назвали найбільшу та найменшу закордонну виборчу дільницю на виборах 2019. Так, найбільша розташована в Молдові, а найменша- при військовій частині в Косово.

Як писало РБК-Україна, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів.