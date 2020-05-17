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В МИД назвали сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом

Новости » Коронавирус     17.05.2020 - 02:18
В МИД назвали сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии

За рубежом от коронавируса COVID-19 лечится 141 украинец. Успешно прошли курс лечения 73 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии (121 человек). По три инфицированных человека находятся в Австрии, Беларуси и России.

Также заболевшие украинцы есть в США, Чехии, Швеции, Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

С начала эпидемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы "Захист", которая помогает информированием о возможных рейсах в Украину и ближайшие страны.

Напомним, как отметили в Минздраве, в Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев. По состоянию на 16 мая в Украине коронавирус диагностирован у 17 858 человек, 497 умерли, 4906 успешно прошли курс лечения.

В Украине начнут использовать ИФА-тестирования на следующей неделе для выявления коронавирусной инфекции. В частности, планируется использование тестов украинского производства.

Ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях начнется массовое тестирование на коронавирус. Этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины МИД УкраиныКоронавирус
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