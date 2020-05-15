В Минздраве рассказали, при каких условиях начнется массовое тестирование на коронавирус

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Сначала нужно четко прописать алгоритмы такого тестирования

В Украине массовое тестирование на коронавирус будет начато после того, как Министерство здравоохранения четко пропишет алгоритмы такого тестирования. Также глава Минздрава Максим Степанов должен подписать соответствующий приказ.

Как передает РБК-Украина, об этом 15 мая сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ефире ТСН.

По словам Ляшка, также министерством должны быть четко прописаны алгоритмы использования результатов тестирования.

"Это тестирование - так называемый иммуно-ферментный анализ, который станет доступен в двух случаях. Первое - сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться", - сказал Ляшко.

Также, по словам санитарного врача, этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.

"Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" - оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование - около миллиона тестов в сутки. Главное - чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", - резюмировал Ляшко.

Напомним, 7 мая Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила законопроект №3380, которым предусмотрено массовое тестирование на коронавирус. Тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

В пятницу, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 587-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни". Законом вводится усиленное тестирование на коронавирус.

Автор: Виталия Мазур