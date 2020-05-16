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Они покажут уровень антител в крови человека

В Украине начнут использовать ИФА-тестирования на следующей неделе для выявления коронавирусной инфекции. В частности, планируется использование тестов украинского производства.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. Таким образом тестирование покажет, болеет ли человек еще коронавирусом, или уже переболела.

"В понедельник уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. ... Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты и это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать", - заявил Степанов.

Он также отметил, что в Минздраве планируют, в частности, использовать тесты украинского производства.

"Если мы говорим об ИФА-тестировании, сейчас уже разработан механизм тестирования, определен и круг лиц, который мы будем тестировать. Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании "Лярош", которые подтверждены европейскими сертификатами", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях начнется массовое тестирование на коронавирус. Этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.

РБК-Украина писало, что 7 мая Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила законопроект №3380, которым предусмотрено массовое тестирование на коронавирус. Оно будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

Автор: Анастасия Светлевская