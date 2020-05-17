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В МЗС назвали скільки українців лікуються від коронавірусу за кордоном

Новини » Коронавірус     17.05.2020 - 02:18
В МЗС назвали скільки українців лікуються від коронавірусу за кордоном

Найбільше українців проходять курс лікування в Італії

За кордоном від коронавірусу COVID-19 лікується 141 українець. Успішно пройшли курс лікування 73 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Найбільше українців проходять курс лікування в Італії (121 особа). За три інфікованих людини знаходяться в Австрії, Білорусі та Росії.

Також хворі українці є в США, Чехії, Швеції, Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.

З початку епідемії понад 17 тисяч українців звернулися до дипломатів в рамках програми "Захист", яка допомагає інформуванням про можливі рейси в Україну і найближчі країни.

Нагадаємо, як зазначили в Моз, в Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків. За станом на 16 травня в Україні коронавірус діагностовано у 17 858 осіб, 497 померли, 4906 успішно пройшли курс лікування.

В Україні почнуть використовувати ІФА-тестування на наступному тижні для виявлення коронавирусной інфекції. Зокрема, планується використання тестів українського виробництва.

Раніше у МОЗ розповіли, при яких умовах почнеться масове тестування на коронавірус. Цей процес залежатиме від наявності даних тестів в Україні.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України МЗСКоронавірус
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