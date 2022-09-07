UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД назвал истинную причину газового шантажа Путина и это не из-за санкций

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сокращение поставок российского газа в Европу является этапом гибридной войны, который запланировал Путин. Никакой привязки к санкциям в этом нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"Российская пропаганда идет полным ходом, угрожая Европе морозной зимой. Путин переходит к следующему этапу гибридной войны: подрывает стабильность европейских домохозяйств. Не вводите себя в заблуждение, сокращения поставок газа Россией не имеют ничего общего с санкциями. Это заранее спланировано", - написал Николенко.

Отметим, сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен при этом вспомнив выражение "Мерзни, мерзни, волчий хвост".

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" планировала остановить экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа по 3 сентября, но 2 сентября газопровод полностью остановили якобы из-за утечки масла и необходимость ремонта.

Впоследствии в СМИ сообщили, что "Газпром" все же возобновил работу трубопровода после ремонта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСеверный потокТранзит газа