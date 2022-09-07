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МЗС назвало справжню причину газового шантажу Путіна і це не через санкції

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Скорочення постачання російського газу до Європи є етапом гібридної війни, який запланував Путін. Ніякої прив'язки до санкцій в цьому немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка в Twitter.

"Російська пропаганда йде повним ходом, погрожуючи Європі морозною зимою. Путін переходить до наступного етапу гібридної війни: підриває стабільність європейських домогосподарств. Не вводьте себе в оману, скорочення постачання газу Росією не мають нічого спільного з санкціями. Це заздалегідь сплановано", - написав Ніколенко.

Зазначимо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін при цьому згадавши вираз "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" планувала зупинити експорт газу по трубопроводу "Північний потік" з 31 серпня до 3 вересня, але 2 вересня газопровід повністю зупинили нібито через витік масла і необхідність ремонту.

Згодом в ЗМІ повідомили, що "Газпром" все ж відновив роботу трубопроводу після ремонту.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСеверный потокТранзит газу