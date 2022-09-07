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Путин пригрозил перекрыть газ, если ЕС введет лимит цен

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Москва, Среда 07 сентября 2022 12:42
Путин пригрозил перекрыть газ, если ЕС введет лимит цен Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен.

Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восточный экономический форум.

Российский диктатор напомнил о контрактных обязательствах и заявил, что лимит цен якобы нарушает их.

"Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем", - сказал он.

При этом Путин в очередной раз пригрозил, что перекроет газ, если ЕС ограничит цены.

"И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", - заявил глава Кремля.

Напомним, Путин также заявил, что запускать "Северный поток-2" пока нет необходимости, но, если будет нужно, России достаточно "лишь нажать кнопку".

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