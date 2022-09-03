"Газпром" возобновил работу "Северного потока", - Sky News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным издания, по газопроводу за последний час было прокачано голубого топлива на 184 кВт/ч.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" планировала остановить экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа до 3 сентября.

Но 2 сентября газопровод полностью остановили якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.

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