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"Газпром" возобновил работу "Северного потока", - Sky News

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Суббота 03 сентября 2022 18:15
"Газпром" возобновил работу "Северного потока", - Sky News Фото: "Газпром" возобновил работу "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская компания "Газпром" возобновила работу трубопровода "Северный поток - 1" после ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, по газопроводу за последний час было прокачано голубого топлива на 184 кВт/ч.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" планировала остановить экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа до 3 сентября.

Но 2 сентября газопровод полностью остановили якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.

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Газпром Российская Федерация Северный поток
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