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МИД о нападении РФ на Украину: ответим всеми возможными способами

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Вторник 11 января 2022 18:55
МИД о нападении РФ на Украину: ответим всеми возможными способами Фото: заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина доверяет США как надежному партнеру во время переговоров России и США в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Эммы Барроус в Twitter, которая обнародовала часть интервью для телеканала ITV News.

"США - наш стратегический партнер. Мы верим в американскую систему и институты в отношении позиции Украины", - заявила Джапарова.

При этом она добавила, что дипломаты предупредили европейских и американских партнеров, что безопасность Украины не может обсуждаться без Украины.

"Мы должны очень четко сказать России, чего ей следует ожидать, если она снова нападет на Украину: дипломатического, экономического ответа и ответа в сфере безопасности. Главная идея российской политики - сохранить контроль над бывшими советскими республиками. Но холодная война закончилась", - добавила Джапарова.

Говоря о возможном нападении России на Украину, заместитель главы МИД Украины заявила, что украинская армия сильно изменилась, а Украина уже не та страна, что была в 2014 году.

"Мы не страна 2014 года. Украинская армия кардинально изменилась. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если произойдет нападение, мы ответим четко, всеми возможными способами", - заявила Джапарова.

Напомним, 10 января прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности, на них Москва заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил об уверенности, что возможное вторжение России в Украину станет приговором для НАТО.

Кроме того, американская газета The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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