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Ермак о вторжении России в Украину: это будет приговором для НАТО

Новина українською →
Киев, Вторник 11 января 2022 15:16
Ермак о вторжении России в Украину: это будет приговором для НАТО Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что возможное вторжение России в Украину станет приговором для НАТО. А также крупнейшим поражением для западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ермака британскому "Channel 4".

По его словам, позиция Киева состоит в том, что обсуждение вопросов системы безопасности в Европе должно начинаться с Украины. А продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из крупнейших поражений западных партнеров.

"Во-первых, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения останутся и будут защищать страну (в случае вторжения России, - ред.). Если это произойдет, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, поскольку западные страны должны будут объяснить своим людям, почему были такие долгие разговоры, но нападение все-таки случилось", - отметил Ермак.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, Вашингтон видит в действиях России намерение напасть на Украину.

А американская газета The New York Times пишет что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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Российская Федерация Андрей Ермак
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