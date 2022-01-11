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Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне, - NYT

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 13:44
Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне, - NYT Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Официальные представители администрации президента США полагают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне. Причина этому - слишком мягкая зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на официальные лица США пишет, что Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители.

Представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники. Сильные зимние морозы, которые обычно приходят в Украину в январе, во многих районах страны не наблюдались. По словам высокопоставленных представителей администрации, пока земля остается вязкой, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление самое раннее до февраля", - пишет издание.

Также сообщается, что администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения погоды в Украине в ближайшие недели.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию возле границ Украины, чтобы оправдать вторжение.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что наращивание российских войск вокруг Украины может стать угрозой новой войны в Европе.

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