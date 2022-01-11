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МЗС про напад РФ на Україну: відповімо всіма можливими способами

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Вівторок 11 січня 2022 18:55
МЗС про напад РФ на Україну: відповімо всіма можливими способами Фото: заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Україна довіряє США як надійному партнеру під час переговорів Росії і США в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки Емми Барроус в Twitter, яка оприлюднила частину інтерв'ю для телеканалу ITV News.

"США - наш стратегічний партнер. Ми віримо в американську систему та інститути щодо позиції України", - заявила Джапарова.

При цьому вона додала, що дипломати попередили європейських і американських партнерів, що безпека України не може обговорюватися без України.

"Ми повинні дуже чітко сказати Росії, чого їй слід очікувати, якщо вона знову нападе на Україну: дипломатичної, економічної відповіді і відповіді у сфері безпеки. Головна ідея російської політики - зберегти контроль над колишніми радянськими республіками. Але холодна війна закінчилася", - додала Джапарова.

Говорячи про можливий напад Росії на Україну, заступник глави МЗС України заявила, що українська армія сильно змінилася, а Україна вже не та країна, що була у 2014 році.

"Ми не країна 2014 року. Українська армія кардинально змінилася. Йдеться не тільки про військову відповідь, а й про впевненість. Якщо відбудеться напад, ми відповімо чітко, всіма можливими способами", - заявила Джапарова.

Нагадаємо, 10 січня пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив про впевненість, що можливе вторгнення Росії в Україну стане вироком для НАТО.

Крім того, американська газета The New York Times пише, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

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