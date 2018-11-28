МИД и МККК согласовали действия по защите захваченных Россией украинских моряков

Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Украина и Красный Крест договорились о регулярном диалоге о состоянии здоровья украинских военнопленных

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль 27 ноября обсудила с председателем миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Аланом Эшлиманном обеспечение доступа к украинских военнопленным морякам, захваченным 25 ноября 2018 года в результате российской агрессии против кораблей ВМС Украины в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЗС.

Зеркаль в частности проинформировала Эшлиманна о направлении российской стороне ноты МИД Украины с категорическим требованием безотлагательно и в полном объеме обеспечить все законные права захваченных украинских военнослужащих, предусмотренные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года, и безотлагательно допустить к ним представителей МККК.

МИД и МККК договорились о регулярном диалоге и обмене информацией о состоянии здоровья украинских военнопленных, соответствии условий содержания требованиям гуманности, а также соблюдении их прав по международному гуманитарному праву.

В министерстве напомнили, что, согласно мандату, целью деятельности Международного комитета Красного Креста является содействие соблюдению воюющими сторонами положений Женевских конвенций 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов и дополнительных протоколов к ним.

Напомним, 27 ноября, в оккупированном Крыму начался "суд" над задержанными Россией украинскими моряками. Сейчас Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не имеет связи с военными моряками, ранеными в результате атаки России на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.