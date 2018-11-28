МЗС та МКЧХ узгодили дії із захисту захоплених Росією українських моряків

Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Україна та Червоний Хрест домовилися про регулярний діалог та обмін інформацією щодо стану здоров’я українських військовополонених

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль 27 листопада обговорила з головою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Аланом Ешліманном забезпечення доступу до українських військовополонених моряків, захоплених 25 листопада 2018 року в результаті російської агресії проти кораблів ВМС України в акваторії Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зеркаль зокрема поінформувала Ешліманна про спрямування російській стороні ноти МЗС України з категоричною вимогою невідкладно і в повному обсязі забезпечити усі законні права захоплених українських військовослужбовців, передбачені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, та невідкладно допустити до них представників МКЧХ.

МЗС та МКЧХ домовились про регулярний діалог та обмін інформацією щодо стану здоров’я українських військовополонених, відповідності умов утримання вимогам гуманності, а також дотримання їхніх прав за міжнародним гуманітарним правом.

У міністерстві нагадали, що, згідно з мандатом, метою діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста є сприяння дотриманню воюючими сторонами положень Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв збройних конфліктів та додаткових протоколів до них.

Нагадаємо, 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими Росією українськими моряками. Наразі Генеральний штаб Збройних сил України не має зв'язку із військовими моряками, пораненими внаслідок атаки Росії на кораблі ВМС України у Керченській протоці.