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МИД и Минкульт призывают украинских журналистов воздержаться от поездок в Беларусь

Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудили действия белорусских властей по наступлению на свободу слова. Они призывают украинских журналистов, правозащитников и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, обнародованном на сайте правительства.

Министры решительно осудили нарушение властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в обращении.

Отмечается, что продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.

"Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", - говорится в заявлении.

Министры также требуют от белорусских властей немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь задействовала истребитель.

Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть сектор нефтепродуктов.

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