МЗС та Мінкульт закликають українських журналістів утриматися від поїздок в Білорусь

Міністри рішуче засудили порушення владою Білорусі прав і свобод представників медіасфери.

"З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі.

"Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі", - йдеться в заяві.

Міністри також вимагають від білоруської влади негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини.