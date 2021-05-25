МИД и Минкульт призывают украинских журналистов воздержаться от поездок в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудили действия белорусских властей по наступлению на свободу слова. Они призывают украинских журналистов, правозащитников и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, обнародованном на сайте правительства.

Министры решительно осудили нарушение властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в обращении.

Отмечается, что продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.

"Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", - говорится в заявлении.

Министры также требуют от белорусских властей немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.