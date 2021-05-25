МИД и Минкульт призывают украинских журналистов воздержаться от поездок в Беларусь
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудили действия белорусских властей по наступлению на свободу слова. Они призывают украинских журналистов, правозащитников и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.
Об этом говорится в совместном заявлении министров, обнародованном на сайте правительства.
Министры решительно осудили нарушение властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.
"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в обращении.
Отмечается, что продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.
"Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", - говорится в заявлении.
Министры также требуют от белорусских властей немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.
В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь задействовала истребитель.
Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть сектор нефтепродуктов.