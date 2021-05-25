МЗС та Мінкульт закликають українських журналістів утриматися від поїздок в Білорусь

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудили дії білоруської влади щодо наступу на свободу слова. Вони закликають українських журналістів, правозахисників та громадських активістів утриматись від поїздок в Білорусь.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів, оприлюдненій на сайті уряду.

Міністри рішуче засудили порушення владою Білорусі прав і свобод представників медіасфери.

"З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі.

"Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі", - йдеться в заяві.

Міністри також вимагають від білоруської влади негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини.