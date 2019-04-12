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МИД Литвы вручил России ноту протеста

Новости » Политика    12.04.2019 - 16:32
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Фото: глава МИД Литвы Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Ноту передали представителю посольства России в Вильнюсе

МИД Литвы вручил российской стороне ноту протеста из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членам их семей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Литвы.

Ноту передали представителю посольства России в Вильнюсе.

"31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в "деле 13 января", - сообщил МИД Литвы.

Сообщается, что письмо подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией "Ветераны России".

Министерство иностранных дел Литвы объявило в четверг, 11 апреля, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций после угроз.

Ранее сотрудники Вильнюсского управления Службы спецрасследований Литвы задержали бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса.  Также в Литве приговорили к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля.

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