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Литва заявила об отзыве посла в РФ после угроз

Новости » Политика    11.04.2019 - 19:19
Литва заявила об отзыве посла в РФ после угроз
Фото: Ремигиюс Мотузас (lietuvosvalstybe.com)

МИД Литвы объявил, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций

Министерство иностранных дел Литвы объявило в четверг, 11 апреля, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций после угроз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

По словам пресс-секретаря литовского МИД Расы Якилайтене, отзыв посла связан с двумя причинами. В частности, статус дипломата как специального свидетеля в деле о предполагаемых взятках при выдаче виз; угрозы, которые получает он и другие сотрудники посольства после вердикта суда по делу о событиях 13 января 1991 года.

Отметим, что в 10 апреля в рамках дела о незаконной выдаче виз посол был допрошен в качестве специального свидетеля.

Напомним, ранее сотрудники Вильнюсского управления Службы спецрасследований Литвы задержали бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса.

Шидлаускаса задержали в рамках досудебного расследования о "вероятной торговле влиянием". Есть подозрения, что за взятку Шидлаускас пообещал, пользуясь своей прежней долголетней работой на дипломатической службе, повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана виза шенгенского государства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Литве приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля. Как сообщалось, Шешель собирал данные о военных кораблях НАТО.

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